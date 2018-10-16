Испания прервала свою 15-летнюю серию без поражений

Сборная Испании в матче группового этапа Лиги наций УЕФА дома проиграла англичанам — 2:3. Победу «трем львам» принесли дубль Рахима Стерлинга и гол Маркуса Рашфорда, у испанцев отличились Пако Алькасер и Серхио Рамос.

Испанцы уступили на своём поле впервые с 7 июня 2003 года. Тогда «фурия роха» проиграла Греции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2004 — 0:1. С тех пор Испания провела в домашних стенах 38 матчей, одержала 34 победы и четыре раза сыграла вничью.

Англия благодаря этой победе вышла вперёд в противостоянии с Испанией в официальных встречах. На счету англичан теперь три победы против двух у испанцев, и ещё два матча завершились вничью. Разница мячей 6-5 в пользу сборной Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta