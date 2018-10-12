Сергей Шнуров написал стихотворение о Мамаеве и Кокорине

Известный музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение инциденту с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. У него неплохо получилось.
«Два веселых футболиста
Вместе провели уикенд, –
От********* (отметелили) министра,
Став героями легенд!
Как богатыри былины,
Встали с печки, вот те нать,
И пошли вдоль по Неглинной
По ********* (лицам) пинать.
И ногами, и руками,
Любо дорого глядеть!
Крепкие они, как камень,
Звонкие они, как медь!
Хули трогать их-то, ибо,
Вот герои от народа,
И под стать они Хабибу,
Им я посвящаю оду!
Их портреты срочно в школы,
Дай им, боже, больше сил,
Для примера и прикола,
Я, будь воля, разместил!»
Напомним, футболисты обвиняются в избиении водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Фото: Global Look Press
Источник: Instagram Сергея Шнурова