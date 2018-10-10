Мамаев летом сбежал со сбора «Краснодара»

Автор: Роман Шлуинский 0

РФПЛ. 19 тур. Локомотив-Краснодар. 1:2. Москва, стадион "Локомотив", 13.03.2017

Стали известны условия расторжения контракта полузащитника Павла Мамаева с «Краснодаром». Он совершил отвратительный поступок. 

По слухам, это допинг, длительная дисквалификация и систематическое нарушение договора. «Краснодар» пытается доказать, что Мамаев систематически нарушает условия контракта.

В частности, речь идет об инциденте с шампанским в Монте-Карло, а также с происшествием, случившемся на летнем сборе команды в Австрии. Игрок сбежал из отеля вечером, а вернулся под утро.

Проходить медосвидетельствование он отказался, на вопросы тренеров тоже не ответил, но руководству рассказал кто-то из игроков, что Павел всю ночь провел в близлежащих барах.

В итоге Мамаева оштрафовали на десять тысяч долларов и взяли обещание, что он нарушает контракт в последний раз.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Мутко против»

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