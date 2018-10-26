«Тоттенхэм» отложил переезд на новый стадион

Автор: Роман Шлуинский 0

«Тоттенхэм» проведет оставшиеся домашние матчи 2018 года на «Уэмбли». Переезд «шпор» на новый стадион откладывается на неопределенный срок.

«К сожалению, я не могу назвать вам дату первого матча на новом стадионе. Подрядчики срывают сроки. Мы оказываем на них давление, но срок сдачи стадиона неизвестен», – заявил президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви.

Новый стадион лондонцев будет рассчитан на 62 000 зрителей. Изначально переезд на новую арену планировался на сентябрь 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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