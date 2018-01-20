«Арсенал» готов предложить за Пьера-Эмерика Обамеянга 50 млн евро

Автор: Юлия Древова 0

Обамеянг

«Арсенал» официально сделал «Боруссии» первое предложение по трансферу форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. По информации источника, лондонский клуб оценил 29-летнего габонского игрока почти в 50 млн евро. 

Исполнительный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил факт начала переговоров, но отказался называть конкретные условия предполагаемой сделки.

Как сообщалось ранее, Обамеянг уже согласовал условия своего контракта с новым клубом, который будет рассчитан до лета 2021 года. Форвард будет зарабатывать 10 млн евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

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