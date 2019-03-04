Оле-Гуннар Сульшер: «У нас серия из восьми побед подряд в гостях, поэтому мы уверены в себе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». В первой встрече парижский клуб победил со счетом 2:0.

«Мы знаем, что это будет тяжелая игра. Знаем, что играем против одной из лучших команд в Европе, в которой выступают очень качественные футболисты.

У «Манчестер Юнайтед» было много великих камбэков в истории. Кто знает? Лига чемпионов за последние несколько лет также дала немало таких результатов. Например, матч ПСЖ и «Барселоны». У нас серия из восьми побед подряд в гостях, поэтому мы уверены в себе», – сказал Сульшер.

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта, начало – в 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»