«Олимпиакос» объявил о расторжении контракта с Яя Туре

«Олимпиакос» расторг контракт с полузащитником Яя Туре. Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.

Напомним, Туре присоединился к «Олимпиакосу» в сентябре текущего года. За три месяца 35-летний ивуарийский футболист провел на поле в составе греческой команды 223 минуты, однако не сумел отметиться результативными действиями во всех турнирах.

По окончании прошлого сезона Туре покинул «Манчестер Сити», где провел восемь лет, перейдя в стан «горожан» из каталонской «Барселоны» в 2010 году. С «горожанами» хавбек трижды становился чемпионом английской Премьер-лиги.

До этого футболист успел поиграть за «Беверен», «Металлург» (Донецк), «Олимпиакос» и «Монако».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Олимпиакоса»