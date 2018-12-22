Гонсало Игуаин может перейти в «Челси»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», может перейти в «Челси». Англичане провели переговоры с обоими итальянскими клубами относительно трансфера 31-летнего аргентинца.

«Милан» перед этим сезоном арендовал Игуаина за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов. Лондонцы предлагают миланцам форварда Альваро Морату в обмен на Игуаина, а также готовы выплатить «Ювентусу» часть суммы за аренду Игуаина на второе полугодие – 9 миллионов евро (8 млн фунтов).

«Милан» может также сэкономить на зарплате – у Мораты она меньше, чем у Игуаина. Испанец получает 140 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что миланцы также заинтересованы в переходе полузащитника «Челси» Франсеска Фабрегаса. Его могут включить в сделку.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph