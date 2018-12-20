Илья Геркус показал эскизный проект по возведению крыши на «РЖД Арене»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Илья Геркус

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился новостью о том, что закончены расчеты и эскизный проект по возведению крыши на «РЖД Арене». Также Геркус рассказал, в чем заключались главные проблемы.

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Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями. Сейчас мы закончили расчёты и эскизный проект по реконструкции стадиона. Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун. #ИльяГеркус #Локомотив #ЛокомотивМосква #ЯрчеПрошлого #КрепчеСтали #Геркус

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«Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями.

Сейчас мы закончили расчеты и эскизный проект по реконструкции стадиона.

Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун», — написал Геркус.

Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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