Илья Геркус показал эскизный проект по возведению крыши на «РЖД Арене»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился новостью о том, что закончены расчеты и эскизный проект по возведению крыши на «РЖД Арене». Также Геркус рассказал, в чем заключались главные проблемы.

«Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями.

Сейчас мы закончили расчеты и эскизный проект по реконструкции стадиона.

Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун», — написал Геркус.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Ильи Геркуса