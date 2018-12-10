«Милан» начал переговоры с Фабио Куальяреллой

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Фабио Квальярелла

«Милан» интересуется нападающим «Сампдории» Фабио Куальяреллой. Руководство «россонери» переключилось на кандидатуру 35-летнего форварда после того, как сорвался вариант с возвращением Златана Ибрагимовича.

«Милан» хочет усилить свою атаку опытным нападающим в январе. Стороны уже начали переговоры. Речь идет об аренде до конца сезона с возможностью продления договора еще на год.

Куальярелла в нынешнем сезоне набрал 13 очков по системе «гол+пас» (8 голов и 5 голевых передач) в 14 матчах серии А.

Экс-игрок сборной Италии готов согласиться на роль третьего нападающего в «Милане» после Гонсало Игуаина и Патрика Кутроне.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Пато

«Милан» может подписать Алешандре Пато

Леандро Паредес

Леандро Паредес согласен перейти в «Милан»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 