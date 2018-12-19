Александр Кокорин посоветовал россиянам прочесть роман «Граф Монте-Кристо»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что посоветовал бы россиянам прочесть роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, посетивший футболиста в СИЗО.

«Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо». А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них», — сказал Еникеев.

По словам члена ОНК, данный роман Кокорин посоветовал бы прочесть россиянам, поскольку речь в нем идет о несправедливом заточении. На вопрос, какую книгу должен прочесть каждый гражданин России, футболист ответил: «Уголовный кодекс». Нападающий подчеркнул, что книги ему передают в передачах или приносят из библиотеки.

Ранее Московский городской суд отклонил апелляции Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об изменении меры пресечения.

Фото: Global Look Press

Источник: RT на русском