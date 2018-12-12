Денис Черышев выйдет в стартовом составе в матче против «Манчестер Юнайтед»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Денис Черышев

В мачте 6-ого тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» примет «МЮ». Российский полузащитник Денис Черышев появится на поле с первых минут.

В составе испанской команды на матч против «Манчестер Юнайтед» с первых минут на поле выйдет полузащитник сборной России Денис Черышев. Это первый выход россиянина в основном составе после восстановления от травмы.

Стартовый состав «Валенсии»: Хайме Доменек, Кристиано Пиччини, Мухтар Диакаби, Рубен Везу, Тони Лато, Карлос Солер, Джеффри Кондогбия, Даниэль Парехо, Денис Черышев, Санти Мина, Миши Батшуайи.

Напомним, матч «Валенсия» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Валенсии»

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