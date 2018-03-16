Александр Кокорин травмировал крестообразные связки колена

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину диагностировали повреждение после прохождения медицинского обследования. Форвард получил травму во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг».

На официальном сайте клуба с берегов Невы сообщается, что у Александра диагностирован разрыв крестообразных связок колена. О сроках восстановления у Кокорина пока ничего неизвестно. Однако 26-летний футболист, скорее всего, пропустит ЧМ-2018 — обычно подобная травма лечится на протяжении 6-9 месяцев.

Напомним, накануне сине-бело-голубые сыграли в ответном матче 1/8 финала с «Лейпцигом» вничью — 1:1. Из-за поражения в первой встрече (1:2) «Зенит» вылетели из текущего розыгрыша Лиги Европы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»