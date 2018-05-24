Олег Кузьмин покидает «Рубин»

«Рубин» не продлил контракт с 37-летним защитником Олегом Кузьминым. Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провел. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь, поэтому решение было трудным. Спасибо «Рубину», сотрудникам, партнерам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал.

Отдельная благодарность болельщикам! Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, все, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за все, «Рубин»!», — эти слова Кузьмина приводятся на официальном сайте казанцев.

Напомним, Кузьмин перешел в «Рубин» из «Локомотива» в 2010 году и провел за клуб из столицы Татарстана 203 официальные игры. В них он забил 7 голов, а также стал обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2012).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Рубина»