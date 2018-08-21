Генрих Мхитарян: «Футболисты «Арсенала» хотят играть не так, как при Венгере»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о работе нового тренера команды Унаи Эмери и сравнил его с бывшим наставником Арсеном Венгером. Полузащитник сборной Армении перешел в стан «канониров» в январе 2018 года.

«У каждого свое мнение относительно философии Эмери. «Арсенал» отлично знает, за что играет и как должен играть. Если мы просто собираемся выбить мяч из своей половины поля и ждать, когда бог даст нам шанс забить, этого может и не произойти. Единственное, что мы должны сейчас делать — это усердно работать, верить в свои силы и использовать те моменты, которые создаем, чтобы забивать голы.

Эмери и Венгер? Они не сильно отличаются друг от друга. Но в их философиях есть различия. Эмери пытается сохранить философию Венгера, но вместе с этим строит что-то новое. Он знает, что может дать нечто другое «Арсеналу», установить баланс между атакой и защитой. Это не так просто, но я думаю, он сделает все правильно. Игроки должны следовать идеям нового тренера. Мы хотим играть не так, как при Венгере», — заявил 29-летний полузащитник «Арсенала» и сборной Армении.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports