14 голов на четверых. Не малые финалы «Переправы»

В Кубке ПФЛ «Переправа» команды стремятся побеждать в каждом матче, вне зависимости от турнирной ситуации. Это подтвердил заключительный день розыгрыша. Молодые игроки по-настоящему зажигали даже во встречах за третье и пятое места, забив 14 голов!

Настоящую феерию выдали сборные групп «Юг» и «Восток», сражавшиеся за пятое место. Дважды южане выходили вперед на два мяча, но оба раза восточная команда сравнивала счет фантастическими трехминутными рывками. Главным героем стал полузащитник «Иртыша» Артур Шлеермахер – на его счету первый хет-трик «Переправы»-2019 и результативная передача. А победитель в итоге определился только в серии пенальти. Точнее оказались игроки Востока, радовавшиеся этому результату не меньше, чем выигрышу трофея.

ЮГ — ВОСТОК — 4:4 (3:2), по пенальти — 2:4.

ЮГ: 16. Саганович (1. Ямпольский, 73), 4. Ашуев (13. Кадыкоев, 54), 5. Антонов (2. Разживин, 31), 7. Агаронян, 8. Джумаев, 10. Погосов, 12. Лесников (11. Ашев, 57), 14. Катаев, 15. Соловьев, 17. Козлов, 18. Белоусов.

ВОСТОК: 1. Ставер (16. Еременко, 46), 13. Антипов, 14. Немеров, 11. Копаев, 4. Антух (3. Усов, 59), 6. Большунов, 9. Бурюкин (10. Анциферов, 62), 8. Берковский, 18. Марков (5. Сафронов, 67), 7. Шлеермахер, 17. Тарабанов.

Голы: Катаев, 13 (1:0). Агаронян, 21 (2:0). Шлеермахер, 25 (2:1). Шлеермахер, 28 (2:2). Агаронян, 39, пенальти (3:2). Джумаев, 65 (4:2). Шлеермахер, 77 (4:3). Тарабанов, 80 (4:4).

Предупреждения: Белоусов, 40. Антипов, 62. Анциферов, 79. Катаев, 86.

Судьи: Капленков (Москва), Бондаренко (Саранск), Васинькин (Саранск).

Матч за третье место войдет в историю как первый разгром возрожденной «Переправы». В семи предыдущих встречах только один раз была зафиксирована разница больше, чем в один мяч. Тут же Центр выиграл у сборной группы «Урал» со счетом 5:1! Хотя и этот матч мог получиться гораздо более упорным: до 45-й минуты голов не было. А уже на 49-й Центр вел 3:0, причем полузащитник «Зоркого» Кирилл Леонов успел сделать дубль. В итоге перед главным финалом средняя результативность Кубка ПФЛ «Переправа» выросла до 4,25 гола за игру!

УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ — ЦЕНТР — 1:5 (0:1)

УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ: 16. Чернов (1. Дорофеев, 72), 15. Кузнецов, 14. Печенкин, 5. Хазиев (18. Кайков, 46), 2. Мосунов (13. Сальников, 78), 8. Дубровский, 12. Рудаков (4. Гумеров, 57), 11. Серченков, 9. Каменщиков (10. Татаринов, 66), 17. Донсков, 3. Голдобин.

ЦЕНТР: 1. Герасимов, 5. Боровков (2. Жумабеков, 46), 12. Головня, 18. Евдокимов, 3. Малахов, 13. Переверзев (15. Баранов, 46), 4. Михайлов, 11. Леонов (6. Устинов, 76), 7. Суханов, 8. Турсунов (14. Оленев, 57), 10. Лаврищев (9. Мещеряков, 69).

Голы: Леонов, 45 (0:1). Лаврищев, 46 (0:2). Суханов, 49 (0:3). Лаврищев, 66 (0:4). Донсков, 73 (1:4). Мещеряков, 90 (1:5).

Предупреждения: Боровков, 29. Евдокимов, 61. Дубровский, 68. Леонов, 72. Кузнецов, 85. Голдобин, 90. Михайлов, 90.

Судьи: Карпов (Петрозаводск), Денисов (Саранск), Мухин (Саранск).

Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»