«Бавария» стала самым популярным клубом бундеслиги

Компания YouGov, которая специализируется на онлайн-исследованиях, сформировала рейтинг самых популярных клубов бундеслиги. В голосовании победила мюнхенская «Бавария».

В опросе принимали участие немецкие футбольные болельщики от 14-ти лет, которым задавали вопрос о любимой команде в чемпионате страны.

За «Баварией», возглавившей список с результатом 17,9% голосов, следует дортмундская «Боруссия» (15,1%). Замыкают тройку «Кельн» и «РБ Лейпциг», набравшие по 4,2% соответственно. Примечательно, что последний клуб еще в прошлом сезоне-2015/16 выступал во второй бундеслиге.

Фото: Global Look Press

Источник: YouGov