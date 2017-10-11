«Бавария» стала самым популярным клубом бундеслиги

Автор: Юлия Древова 0

Компания YouGov, которая специализируется на онлайн-исследованиях, сформировала рейтинг самых популярных клубов бундеслиги. В голосовании победила мюнхенская «Бавария».

В опросе принимали участие немецкие футбольные болельщики от 14-ти лет, которым задавали вопрос о любимой команде в чемпионате страны.

За «Баварией», возглавившей список с результатом 17,9% голосов, следует дортмундская «Боруссия» (15,1%). Замыкают тройку «Кельн» и «РБ Лейпциг», набравшие по 4,2% соответственно. Примечательно, что последний клуб еще в прошлом сезоне-2015/16 выступал во второй бундеслиге.

Фото: Global Look Press
Источник: YouGov

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