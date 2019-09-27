Ламин Диаби признался в краже на 70 тысяч евро

Автор: Анатолий Акулов 0

Нападающий «Ниццы» совершил кражу у своего одноклубника. 18-летний француз присвоил себе часы форварда Каспера Дольберга.

Часы стоимостью 70 тысяч евро были украдены из раздевалки клуба 16 сентября. Дольберг заявил о пропаже в органы местной полиции.

Расследование, в первую очередь, сосредоточилось на других игроках «Ниццы». Главным подозреваемым стал партнер Каспера по команде — форвард Ламин Диаби.

18-летний игрок в сопровождении адвокатов признал факт кражи, а также обязался возместить причиненный ущерб. Помимо прочего, он лично извинился перед «Ниццей» и самим Дольбергом.

Французский клуб возбудил дисциплинарное производство в отношении молодого нападающего. Отмечается, что футболисту грозят санкции вплоть до расторжения контракта.

Напомним, Диаби выступает за «орлят» с 13-летнего возраста. В текущем сезоне он еще не получал игрового времени в основной команде.

Фото: Twitter
Источник: AFP

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Марсель» расторг контракт с Адилем Рами

Адриан Тамез отказался переходить в «Спартак»

Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в «ПСЖ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 