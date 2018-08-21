Валерий Газзаев: «Если за неудачной работой Леонида Слуцкого в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в «Витессе». Специалист отметил успешное начало сезона и вылет голландской команды из Лиги Европы.

— Леонид Слуцкий вновь не радует результатами. Теперь его «Витесс» вылетел из Лиги Европы. Не способны наши тренеры работать в Европе?

– Надо сказать, что у Слуцкого чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее.

Но чемпионат начал неплохо. Будем надеяться, – сказал Газзаев.

Фото: Global Look Press

Источник: «Московский комсомолец»