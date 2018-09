Защитник сборной США Деандре Йедлин – судье о симуляции Неймара: «Ты смотрел чемпионат мира?»

Защитник сборной США Деандре Йедлин намекнул судье на симуляцию форварда сборной Бразилии Неймара по ходу товарищеского матча (0:2). На 22-й минуте игрок «Ньюкасла» сыграл против Неймара, и бразилец оказался на газоне.

Главный арбитр встречи сделал замечание американцу, а тот с улыбкой спросил у судьи: «Ты смотрел чемпионат мира?»

Yoo Yedlin has me dying over here, making fun of Neymar and his dives.

"Did you watch the World Cup???"

😂😂😂 pic.twitter.com/34P7kKDVSH

— Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) September 8, 2018