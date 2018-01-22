Сильвио Берлускони: «Больше не слежу за игрой «Милана»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони признался, что больше не следит игрой «россонери». Итальянец объяснил причину.

«Я больше не смотрю матчи «Милана». Их стиль игры идет в разрез с моими футбольными принципами, с которыми я стал самым успешным президентом в истории клуба. Они не последовали моему совету», – заявил 80-летний Берлускони.

Под его руководством «Милан» восемь раз становился чемпионом Италии и пять раз брал Лигу чемпионов.

Клуб был продан инвесторам из Китая в 2017 году. В настоящий момент Милан идет на седьмом месте в Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia