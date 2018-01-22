Сильвио Берлускони: «Больше не слежу за игрой «Милана»

Автор: Никита Воробьев 0

Берлускони Милан

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони признался, что больше не следит игрой «россонери». Итальянец объяснил причину.

«Я больше не смотрю матчи «Милана». Их стиль игры идет в разрез с моими футбольными принципами, с которыми я стал самым успешным президентом в истории клуба. Они не последовали моему совету», – заявил 80-летний Берлускони.

Под его руководством «Милан» восемь раз становился чемпионом Италии и пять раз брал Лигу чемпионов.

Клуб был продан инвесторам из Китая в 2017 году. В настоящий момент Милан идет на седьмом месте в Серии А.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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