Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержаны.

Об этом сообщают СМИ. При этом в в столичной полиции информацию о задержании футболистов опровергают.

«Кокорина и Мамаева везут на допрос в ОВД. Сейчас они расскажут и про Пака, и про избитого водилу. На повестке две уголовки, пока они не в статусе подозреваемых, но видосы и извинения уже не покатят», — говорится в сообщении от телеграм-канала Mash.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

Фото: Global Look Press

Источник: РЕН-ТВ, Mash