Роберт Левандовски: «Золотой мяч»? Успех «Баварии» в Лиге чемпионов для меня важнее»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметил, что предпочел бы «Золотому мячу» победы своей команды. В прошлом году 29-летний нападающий занял в голосовании 16-е место и раскритиковал ежегодную футбольную награду.

«Я не понимаю, почему некоторые игроки занимают 50-е, 25-е или 5-е место. Важны только три первых места. Поэтому в прошлом году я был немного… как бы это сказать… шокирован. Когда ты играешь за «Баварию», доходишь до полуфинала Лиги чемпионов, забиваешь кучу голов в бундеслиге, идешь на втором месте среди бомбардиров в ЛЧ… Не знаю, на каком я должен был быть месте, но это выглядело забавно – пожалуй, это подходящее слово.

Имеет ли для меня «Золотой мяч» какую-то принципиальную значимость? Нет, я бы не сказал, что он мне важен. Успех в «Баварии» намного более важен. Особенно в Лиге чемпионов. Если мы доберемся до финала и выиграем бундеслигу, мы сможем обсудить это, но «Золотой мяч» – не моя цель», — рассказал Левандовски.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN