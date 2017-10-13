Хавьер Маскерано хочет уйти из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может покинуть команду по окончании сезона. Потеря места в стартовом составе заставила аргентинца задуматься о смене клуба.

«Мой контракт с «Барселоной» рассчитан ещё на два года, но, вероятно, уже по окончании этого сезона я буду изучать варианты. Пока, правда, ни с кем ещё не разговаривал на эту тему. «Барселона» всегда демонстрировала, что довольна мной. Будет время для раздумий.

Я стал играть менее регулярно, поскольку в «Барселоне» есть два других центральных защитника, которые сильнее меня. Стараюсь бороться за своё место и быть готовым в любой момент выйти на поле, когда это понадобится», — рассказал Маскерано.

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Примеры защитник отыграл за сине-гранатовых четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca