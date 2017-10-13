Президента «Сьона» оставили без футбола на 14 месяцев из-за драки с журналистом

Президент «Сьона» Кристиан Константин получил наказание за нападение на журналиста Рольфа Фрингера после матча с «Лугано» (2:1) в чемпионате страны. Константину выписали штраф в размере 100 тысяч франков и запретили появляться на стадионах в течение 14 месяцев.

Запрет швейцарской футбольной лиги распространяется на матчи высшей лиги Швейцарии, кубков, второго дивизиона и игр национальной сборной.

Напомним, конфликт произошел из-за того, что телеэксперт Фрингер нелестно отозвался о стиле руководства Константина командой, назвав его сумасшедшим. На что президент «Сьона» решил ответить силовым приемом.

«Я дал ему пинка под зад. Все хорошо. Он должен прекратить критиковать конкретно меня. Он может критиковать клуб или что угодно, но не меня», — оправдался драчун.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт футбольной лиги Швейцарии