Мадридский «Реал» может потратить 500 миллионов евро в летнее межсезонье

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов выделить финансы на усиление состава в летнее трансферное окно. Рассчитывается потратить полмиллиарда евро в предстоящее трансферное окно.

Приоритетными трансферными целями «Королевского клуба» являются полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также нападающие «Челси» Эден Азар и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Кандидатуры этих футболистов были утверждены Зинедином Зиданом. Французский тренер вернулся на пост главного тренера мадридского клуба в середине марта.

Сообщалось, что «Реал» предложит «ПСЖ» около 280 миллионов евро за Мбаппе. Кроме того, испанцы согласовали условия личного контракта с Азаром.

«Реал» занимает третье место в чемпионате Испании. Клуб в марте вылетел из плей-офф Кубка Короля и Лиги чемпионов. Мадридский клуб уступил «Барселоне» и «Аяксу» соответственно.

Фото: Global Look Press

Источник: AS