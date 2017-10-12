Виталий Кличко: «Жаль, что я не пришел в раздевалку сборной Украины перед решающим матчем. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил»

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал поражение сборной Украины от сборной Хорватии (0:2). 46-летний политик жалеет, что не зашел в раздевалку сборной Украины перед матчем и не настроил футболистов.

«Я чуть ли не плакал из-за поражения от Хорватии. Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам.

Я могу сказать не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», – заявил Кличко.