Виталий Кличко: «Жаль, что я не пришел в раздевалку сборной Украины перед решающим матчем. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил»

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал поражение сборной Украины от сборной Хорватии (0:2). 46-летний политик жалеет, что не зашел в раздевалку сборной Украины перед матчем и не настроил футболистов.
«Я чуть ли не плакал из-за поражения от Хорватии. Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам.
Я могу сказать не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», – заявил Кличко.
Сборная Украины в решающем для себя матче уступила хорватской национальной команде, в результате чего заняла 3-е место в своей отборочной группе и не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018.
Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Фото: Global Look Press
Источник: Newsone