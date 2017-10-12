Александр Шовковский: «Сборная Украины недостойна быть представлена на мировом первенстве в 2018 году»

Экс-голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал непопадание сборной Украины на ЧМ-2018. Он рассказал, что нужно делать для улучшения результатов украинской сборной.

«После провального выступления на чемпионате Европы во Франции, итоговый результат с Хорватией — это не фиаско и не невезение. Это реальность, которую нам всем надо принять. Это объективность и совокупность всего того, что происходит в нашей стране в целом и в футболе в частности. И для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, мы в первую очередь должны осознать и принять, что на сегодняшний момент сборная Украины не входит в число сильнейших футбольных команд Европы и недостойна быть представлена на мировом первенстве в 2018 году.

Необходимо полностью пересмотреть методы подготовки молодых футболистов и качественно улучшить учебно-тренировочные базы, создавать новые возможности для привлечения молодых ребят в футбольные секции по всей стране, где они будут тренироваться и играть на игровых площадках и стадионах с качественными футбольными полями.

Привлекать иностранных детских специалистов или отправлять наших детских тренеров на стажировки в лучшие футбольные академии по всей Европе и миру. Создать все необходимые условия для работы этих привлеченных специалистов или прошедших стажировку наших тренеров. Получить поддержку государства и не требовать молниеносного результата — его сразу не будет!

Но он обязательно будет через 5–7 лет. Но разве в нашей стране умеют работать на перспективу? Разве в нашей стране возможно вкладывать средства и ждать 5–7 лет? Разве в нашей стране готовы терпеть и вынашивать долгосрочные проекты? Мы привыкли жить сегодняшним днем и совсем не хотим думать о будущем. И пока мы имеем то, что чемпионат Украины рассыпается, что большинство клубов волокут существование на грани банкротства, мы будем также иметь неутешительные результаты выступлений и сборной Украины.

На фоне всего вышеизложенного могу сказать только спасибо тренерскому штабу сборной и игрокам, что дарили нам надежду на выход в плей-офф до последнего тура группового этапа. Если оставить все как есть и ничего не предпринимать дальше, то будет еще хуже», – рассказал Шовковский.

Александр Шовковский защищал цвета сборной Украины с 1994 по 2012 год. В 2006 году в составе национальной команды Шовковский стал четвертьфиналистом Чемпионата мира. Всего за сборную Украины Александр Шовковский провел 92 матча, в которых пропустил 76 голов.