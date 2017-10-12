Сердар Таски не стал продлевать контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Сердар Таски отказался продлевать контракт со «Спартаком». Однако 30-летний защитник не против остаться в стане красно-белых и стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения.

Сообщается, что московский «Спартак» вел переговоры о продлении контракта с Сердаром Таски с середины лета, однако сторонам так и не уддалось прийти к соглашению. В данный момент переговоры о пролонгировании соглашения приостановлены, так как игрок не принял предложение «Спартака».

Согласно имеющейся информации, Сердар Таски не против продолжить карьеру в «Спартаке», и стороны могут вернуться к обсуждению продления контракта уже в ближайшее время.

Напомним, нынешнее соглашение 30-летнего футболиста со «Спартаком» действует до лета 2018 года. С января Таски сможет вести переговоры о контракте с другими клубами.

Сердар Таски присоединился к «Спартаку» в 2013 году, перейдя в стан москвичей из немецкого «Штутгарта» за 4 млн евро. В составе красно-белых 30-летний защитник провел 69 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами. За это время Сердар Таски стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России со «Спартаком».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС