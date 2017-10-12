Георгий Джикия: «Ливерпуль» был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что красно-белым повезло сыграть вничью с «Ливерпулем». 23-летний защитник также считает, что у «Спартака» есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Насколько чувствуется разница, когда играешь против европейских команд? Конечно, играть против таких клубов тяжело. Если говорить о «Ливерпуле», он был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах, что было видно невооруженным глазом. Однако результат на табло. Как будет развиваться ситуация дальше, я не знаю. Следующая игра дома с «Севильей» будет очень сложной.

Все зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с «Марибором» на выезде, но это футбол. Такое случается», — рассказал Джикия.

Напомним, «Спартак» сыграл вничью со счетом 1:1 в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт