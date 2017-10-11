Почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «Жалко, что не будет Украины. Они смогли бы воочию увидеть, насколько тепло и радушно к ним относится российский болельщик»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал непопадание сборной Украины на ЧМ-2018. Он заявил, что никаких провокаций бы не было, а приезд украинцев мог бы помочь наладить контакт между государствами.

«Жалко, что не будет Украины. Хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным. Это сильная сборная, футболисты которой играют в ведущих европейских чемпионатах.

Во-вторых, это товарищеские и дружеские отношения, несмотря на всю эту напряженность между государствами. Но человеческие взаимоотношения, как мне кажется, остаются на прежнем уровне, а в футболе – в особенности.

В политическом плане это тоже было бы неплохо – попытка наладить контакт. Вместе со сборной приехали бы и украинские болельщики, которые смогли бы воочию увидеть, насколько тепло и радушно к ним относится российский болельщик. Провокации? Люди приедут сюда играть, а не провоцировать», — рассказал Колосков.

Сборная Украины в решающем для себя матче уступила хорватской национальной команде, в результате чего заняла 3-е место в своей отборочной группе и не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018.

Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.