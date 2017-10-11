Главный тренер сборной США Брюс Арена: «Это позор. Мы не должны оставаться дома и пропускать Чемпионат мира»

Главный тренер сборной США Брюс Арена прокомментировал непопадание на ЧМ-2018. 66-летний специалист назвал случившееся позором.

«Для нас это позор. Мы не должны оставаться дома и пропускать Чемпионат мира. Всю ответственность беру на себя.

Забив в свои ворота, позволили Тринидаду дурацким образом открыть счет. Этот гол придал сопернику психологической уверенности, у них появилась мотивация.

Наши центральные защитники недостаточно уверенно работали с мячом. В первом тайме мы зачастую, по сути, играли ввосьмером против десятерых, поскольку защитники передерживали мяч и с трудом находили адресата.

Наши форварды сыграли плохо, не могли зацепиться за мяч. С автоголом нам не повезло. Такое бывает. Второй мяч пропустили после невероятного удара – что тут скажешь», – рассказал Арена.

Напомним, американцы уступили сборной Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 и теперь пропустят ЧМ-2018. Сборная США впервые с 1986 года не смогла квалифицироваться на Чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

Источник: AP