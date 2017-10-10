Дмитрий Хохлов: «Мое назначение стало неожиданностью»

Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что не ожидал предложения возглавить клуб. Отметим, что контракт наставника «бело-голубых» рассчитан до конца текущего сезона, но может быть продлен при условии достижения поставленных целей.

«Назначение стало неожиданностью, хотя, безусловно, с учетом ситуации я допускал такой вариант развития событий, исходя из результатов. Как и Калитвинцев, уверен, думал о таком сценарии. Мы очень по-доброму пообщались и сегодня, и вчера по телефону, он пожелал мне удачи. Всё исключительно уважительно.

Предложение возглавить команду получил в пятницу вечером. Некий план действий на этот случай в голове уже был. Я ответил согласием и в субботу утром уже провёл первую тренировку. Я как тренер понимаю все риски. Если не будет результата, любой тренер будет крайним, это логично.

Со Смертиным и Широковым общались после назначения. И будем продолжать это делать. Мы постоянно на связи, обсуждаем ситуацию, делимся друг с другом мнениями. Что касается «дела М`Вила», то любая не совсем красивая история не добавляет морального стимула, но это клубные дела. А команда должна быть сконцентрирована на спортивных вопросах.

Чтобы игроки обсуждали долги – такого не слышал. А с руководством мы эту тему проговаривали. Прогнозы оптимистичные, в скором времени обещают рассчитаться с командой. Трансферные планы на зиму даже не обсуждали пока, есть локальные задачи и планы, а остальное пока преждевременно. Понятно, что есть какие-то мысли на будущее, но не более», — отметил Хохлов.

Напомним, экс-главный тренер «бело-голубых» Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку в связи с неудачным выступлением команды в этом сезоне. После 12 туров РФПЛ «Динамо» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com