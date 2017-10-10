Бибрас Натхо может вернуться в «Рубин»

Автор: Юлия Древова 0

РФПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Спартак» — 2:1. Москва. «Арена ЦСКА». 12 августа 2017 г.

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может продолжить карьеру в «Рубине». По информации «Известий», 29-летний израильтянин — одна из ключевых трансферных целей казанского клуба.

«У Бердыева отличные отношения с Бибрасом — под его руководством Натхо выходил на пик своей карьеры. Именно уход Бердыева из «Рубина» послужил главной причиной того, что израильский полузащитник покинул клуб в начале 2014 года. Сейчас казанцы по инициативе Бердыева намерены вернуть Бибраса в команду. Руководство клуба рассчитывает забрать Натхо у ЦСКА летом 2018 года, когда закончится его контракт с армейцами и он станет свободными агентом.

Учитывая опыт Натхо и не самую длинную скамейку ЦСКА, этот игрок, конечно, нужен клубу.Но у него достаточно серьезная заплата по меркам армейцев. Естественно, ЦСКА не хочет терять квалифицированного игрока бесплатно, особенно с учетом нынешней финансовой ситуации. Но руководство клуба не готово предложить футболисту новый контракт на прежних финансовых условиях», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе.

В текущем сезоне хавбек провел в РФПЛ 11 матчей и отметился двумя голами, забитыми с пенальти.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Известия

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Зенит

Скорость как предчувствие. Почему этот сезон РФПЛ будет самым непредсказуемым за последние годы

Сесар Навас

Сесар Навас: «Очень рад вернуться в «Рубин»

РФПЛ. 9 тур. «Амкар» — ЦСКА — 0:1. Пермь. Стадион «Звезда». 8 сентября 2017 г.

Соперники по контрольным матчам сборной России, матчи Ла Лиги следующего сезона могут пройти вне Испании. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 