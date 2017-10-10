Бибрас Натхо может вернуться в «Рубин»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может продолжить карьеру в «Рубине». По информации «Известий», 29-летний израильтянин — одна из ключевых трансферных целей казанского клуба.

«У Бердыева отличные отношения с Бибрасом — под его руководством Натхо выходил на пик своей карьеры. Именно уход Бердыева из «Рубина» послужил главной причиной того, что израильский полузащитник покинул клуб в начале 2014 года. Сейчас казанцы по инициативе Бердыева намерены вернуть Бибраса в команду. Руководство клуба рассчитывает забрать Натхо у ЦСКА летом 2018 года, когда закончится его контракт с армейцами и он станет свободными агентом.

Учитывая опыт Натхо и не самую длинную скамейку ЦСКА, этот игрок, конечно, нужен клубу.Но у него достаточно серьезная заплата по меркам армейцев. Естественно, ЦСКА не хочет терять квалифицированного игрока бесплатно, особенно с учетом нынешней финансовой ситуации. Но руководство клуба не готово предложить футболисту новый контракт на прежних финансовых условиях», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе.

В текущем сезоне хавбек провел в РФПЛ 11 матчей и отметился двумя голами, забитыми с пенальти.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия