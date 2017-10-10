Гендиректор РФС: «Галицкий выступил с инициативой опробовать видеоповторы на стадионе «Краснодар»

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал, что первым в эксперименте по введению видеоповторов в матчах команд российской Премьер-лиги примет участие «Краснодар». Такое желание изъявил президент клуба Сергей Галицкий.

«Галицкий вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя.

Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмем комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему внедрения видеорефери», — отметил Алаев.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com