«ПСЖ» ищет для Анхеля Ди Марии китайский клуб

Руководство «ПСЖ» собирается продать полузащитника Анхеля Ди Марию в Китай. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, парижане жалеют, что трансфер хавбека, который летом мог оказаться в «Барселоне», сорвался. Теперь агенты аргентинца по указанию «ПСЖ» ищут для него китайскую команду, чтобы осуществить сделку в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что столичный клуб продаст Ди Марию в январе из-за финансового фэйр-плей.
В текущем сезоне полузащитник отыграл в Лиге 1 пять матчей и отметился одной голевой передачей.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es