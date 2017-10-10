«ПСЖ» ищет для Анхеля Ди Марии китайский клуб

Руководство «ПСЖ» собирается продать полузащитника Анхеля Ди Марию в Китай. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, парижане жалеют, что трансфер хавбека, который летом мог оказаться в «Барселоне», сорвался. Теперь агенты аргентинца по указанию «ПСЖ» ищут для него китайскую команду, чтобы осуществить сделку в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что столичный клуб продаст Ди Марию в январе из-за финансового фэйр-плей.

В текущем сезоне полузащитник отыграл в Лиге 1 пять матчей и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es