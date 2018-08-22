«Гамбург» отклонил предложение «Зенита» по трансферу защитника Сантоса

Автор: Михаил Серебряков 0

Сантос

«Зенит» был готов выкупить защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса за € 7 млн, однако немецкий клуб отказался от предложения петербуржцев. По информации СМИ, руководство «Гамбурга» намерено выручить не менее € 20 млн от продажи 24-летнего бразильского футболиста.

Также интерес к игроку «Гамбурга» проявляет леверкузенский «Байер», однако клуб пока не сделал официального предложения по Сантосу.

Сантос перешел в «Гамбург» из «Атлетико Минейро» в 2016 году за € 7,5 млн.

В минувшем сезоне бразильский футболист провел в составе немецкой команды 27 матчей, отметился одним голом и отдал две результативные передачи. По итогам сезона-2017/18 «Гамбург» вылетел во вторую Бундеслигу.

Фото: Global Look Press
Источник: Mopo HSV24.

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