Давид де Хеа попал в сферу интересов «ПСЖ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в «ПСЖ». 26-летний испанец является одним из главных кандидатов на усиление вратарской позиции в парижском клубе.

Как сообщается, голкипер «МЮ» и сборной Испании Давид де Хеа вошел в сферу интересов «ПСЖ» и может стать игроком парижского клуба уже следующим летом. Согласно имеющейся информации, «красные дьяволы» не намерены отпускать своего вратаря и ведут с ним переговоры о продлении договора.

Напомним, соглашение Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2019 года.

Также сообщается, что «ПСЖ» следит за голкипером «Челси» Тибо Куртуа и вратарем «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

В текущем сезоне Давид де Хеа принял участие в 10 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых пропустил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es