Денис Глушаков тренировался в общей группе «Спартака»

Автор: Вадим Павлов 0

Денис Глушаков

«Спартак» продолжает подготовку к гостевому матчу с «Ахматом». Капитан «красно-белых» Денис Глушаков вернулся в общую группу.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков участвовал в тренировке красно-белых в общей группе. Сообщается, что у полузащитника были небольшие ограничения в тренировочном процессе, однако капитан уже приступил к занятиям с остальной командой.

Сообщается, что полузащитники Роман Зобнин, Квинси Промес, а также нападающий Зе Луиш тренировались по индивидуальной программе.

В лазарете все также остаются Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев. Игроки не участвовали в тренировке красно-белых.

Напомним, 13 октября «Спартак» сыграет в гостях против грозненского «Ахмата». Встреча начнется в 19:30.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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