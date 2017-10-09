Роман Павлюченко: «Я не должен был уходить и возвращаться в Россию. Я мог остаться в «Тоттенхэме»

Форвард «Арарата» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о времени, проведенном в Англии. 35-летний нападающий заявил, что жалеет об уходе из «Тоттенхэма».

«Мои лучшие футбольные дни прошли в Англии. Я обожал это время. Это лучшая лига в мире. Когда меня спрашивают об Англии, я всегда говорю: если у вас есть какое-то предложение, любая возможность, езжайте туда. Там лучший футбол в мире.

У меня нет никаких сожалений по поводу своего выступления в «Тоттенхэме». Единственное сожаление – я не должен был уходить и возвращаться в Россию. Я мог остаться в «Тоттенхэме», мне не нужно было уходить. Это мое самое большое сожаление», – рассказал Павлюченко.

Роман Павлюченко выступал за английский «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 годы. Экс-нападающий сборной России провел за «шпор» 112 матчей, в которым отметился 42 забитыми мячами.