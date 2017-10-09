Дортмундская «Боруссия» заплатила за трансфер Андрея Ярмоленко 30 млн евро

Автор: Юлия Древова 0

Ярмоленко

Трансфер полузащитника Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» обошелся дортмундской «Боруссии» в 30 млн евро. Этот факт подтвердил журналист немецкого агентства DPA Ули Райтингер.

Таким образом, 27-летний хавбек стал самым дорогим украинским футболистом. Ранее трансферный рекорд принадлежал защитнику Дмитрию Чигринскому, который в 2009 году стал игроком «Барселоны» за 25 млн евро.

Ярмоленко уже отыграл за «Боруссию» шесть матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Динамомания

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ярмоленко

Андрей Ярмоленко в течение суток станет игроком «Боруссии» Дортмунд

Ярмоленко

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с Андреем Ярмоленко

Усман Дембеле

«Боруссия» дала «Барселоне» неделю для осуществления трансфера Дембеле

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 