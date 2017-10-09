Дортмундская «Боруссия» заплатила за трансфер Андрея Ярмоленко 30 млн евро

Трансфер полузащитника Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» обошелся дортмундской «Боруссии» в 30 млн евро. Этот факт подтвердил журналист немецкого агентства DPA Ули Райтингер.
Таким образом, 27-летний хавбек стал самым дорогим украинским футболистом. Ранее трансферный рекорд принадлежал защитнику Дмитрию Чигринскому, который в 2009 году стал игроком «Барселоны» за 25 млн евро.
Ярмоленко уже отыграл за «Боруссию» шесть матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Динамомания