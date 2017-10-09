Юпп Хайнкес: «Я кое-что должен вернуть «Баварии»

Автор: Юлия Древова 0

Юпп Хайнкес

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес доволен своим возвращением в команду. 72-летний наставник возглавил немецкий клуб после отставки Карло Анчелотти.

«Без «Баварии» я бы никогда не сделал такую тренерскую карьеру и должен кое-что вернуть клубу. Я рад своей новой и старой работе. Ведь я буду работать с желанной для меня командой. Хочу добиться того, чтобы футболисты почувствовали уверенность в своих силах и вновь нашли путь к успехам», — рассказал Хайнкес.

Отметим, что в 2013 году тренер объявлял о завершении карьеры после того, как завоевал с мюнхенцами золотые медали чемпионата Германии и Кубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

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