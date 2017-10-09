Андреа Пирло после завершения карьеры может войти в тренерский штаб «Челси»

Хавбек «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло не исключает возможности того, чтобы присоединиться к тренерскому штабу Антонио Конте в «Челси». Ранее 38-летний итальянский полузащитник играл под началом Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

«Я ещё не знаю, как сложится будущее. В декабре я вернусь в Италию. Что касается должности помощника Конте, то сейчас много говорят об этом. У меня есть свои идеи по этому поводу, но мне нужно время, чтобы принять решение», — отметил Пирло.

Контракт футболиста с американским клубом рассчитан до конца декабря 2017 года. Итальянец уже заявил, что завершит карьеру после его окончания.

Фото: Global Look Press

Источник: SkySports