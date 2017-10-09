«Барселона» намерена купить Антуана Гризманна до лета 2018 года

Автор: Юлия Древова 0

Антуан Гризманн

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн попал в сферу интересов «Барселоны». Как сообщает Globo Esporte, каталонцы собираются осуществить трансфер еще до начала чемпионата мира-2018.

Действующее соглашение форварда с «матрасниками» истекает летом 2022 года.

Как сообщалось ранее, «Барселона» уже делала «Атлетико» предложение по Гризманну. Сине-гранатовые собирались заплатить за футболиста 140 млн евро, однако получили отказ.

В текущем сезоне 26-летний француз провел в Примере 5 матчей и отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Globo Esporte

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