Роберто Мартинес: «Кевин де Брюйне — один из лучших игроков Европы»

Автор: Юлия Древова 0

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал высокую оценку игре полузащитника Кевина де Брюйне. По его мнению, 26-летний хавбек «Манчестер Сити» на своей позиции превзойдет многих соперников.

«Вы получаете в свое распоряжение футболистов, которые хорошо оснащены в исполнительском плане. И других, которые хорошо мыслят. Де Брюйне сочетает в себе и то, и другое. Если проанализировать его выступления, то найти лучшего полузащитника в Европе будет очень и очень сложно.

Кевин в отличных отношениях с Гвардиолой. Думаю, у них великолепное взаимопонимание.

Когда смотрите матчи «Манчестер Сити», первое, что приходит на ум: «Кевин будет оказывать серьезное влияние на игру». Это и отличает футболиста элитной категории», — рассказал Мартинес.

В нынешнем розыгрыше АПЛ де Брюйне провел семь матчей и отметился голом.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, Ибрагимович подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Главные новости дня

Пеп Клопп

Хосеп Гвардиола: «Каждый раз, когда играю против Клоппа, многому учусь»

Гвардиола

Сити-така. Как Гвардиола создает в Манчестере новую «Барселону»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 