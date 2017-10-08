СМИ: «Манчестер Сити» предложит за Лионеля Месси 400 млн евро

«Манчестер Сити» готовится к трансферу форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По информации As, «горожане» заплатят за нападающего рекордные 400 млн евро.

Как сообщает источник, представители англичан вступили в переговоры с окружением 30-летнего аргентинца и пытаются убедить Месси пополнить их состав.

Ранее стало известно, что нападающий мог не продлить свой контракт с клубом из-за неопределенной ситуации с руководством сине-гранатовых. В таком случае его соглашение истечет по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Месси отыграл семь матчей и отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: As