Болельщики «Динамо» пообщались с игроками клуба в неформальной обстановке

Московское «Динамо» организовало встречу футболистов с активными болельщиками. Игроки и фанаты смогли обсудить ряд наиболее актуальных для команды вопросов.

«Сегодня в неформальной обстановке состоялась встреча актива болельщиков «Динамо» с рядом игроков команды, инициированная после матча с «Локомотивом».

Напомним, тогда после ухода с трибун большей части фанатов, актив выпустил обращение с предложением провести такую встречу. Если бы объяснение не состоялось – от активной поддержки болельщики готовы были отказаться. Диалог получился позитивным, ответы на многие вопросы получены. Игроки подтвердили, что, несмотря на сохранение задолженностей со стороны «Динамо», готовы биться на поле и доверие к клубу у них присутствует.

Что касается смены тренера, то общая мысль – встряска с приходом на тренерский мостик Дмитрия Хохлова должна пойти на пользу, хотя и с предыдущим наставником Юрием Калитвинцевым у футболистов были исключительно доброжелательные отношения.

Помимо пожеланий по самоотдаче и улучшению игры и результатов до футболистов (и клуба в их лице) донесли пожелание сохранить в структуре клуба многолетнего динамовца Романа Березовского, работавшего с вратарями в тренерском штабе Калитвинцева.

Игроки подчеркнули, что и сами хотели бы, чтобы Роман продолжил работу в той или иной должности. На матче со СКА в ближайшем туре команде и ее новому тренеру будет обеспечена должная поддержка трибун», — сообщается в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, «бело-голубые» занимают 15-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, набрав 10 очков в 12 турах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Динамо»