Лучано Спаллетти отклонил предложение возглавить сборную Италии после Антонио Конте

После ухода Антонио Конте с поста главного тренера сборной Италии вакантное место должно было достаться Лучано Спаллетти. Однако 58-летний специалист, к тому моменту отработавший сезон в «Роме», отказался от приглашения Федерации Футбола Италии (FIGC).

Президент Федерации Карло Тавеккио дал Спаллетти обещание, что его работа с национальной командой будет проходить в менее стрессовом режиме, но сам наставник не пожелал расставаться с ежедневной тренерской работой в римском клубе.

После отказа Спаллетти Федерация обратилась к Джампьеро Вентуре, который в итоге и возглавил «скуадру адзурру».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia