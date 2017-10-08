Лучано Спаллетти отклонил предложение возглавить сборную Италии после Антонио Конте

Автор: Юлия Древова 0

После ухода Антонио Конте с поста главного тренера сборной Италии вакантное место должно было достаться Лучано Спаллетти. Однако 58-летний специалист, к тому моменту отработавший сезон в «Роме», отказался от приглашения Федерации Футбола Италии (FIGC).

Президент Федерации Карло Тавеккио дал Спаллетти обещание, что его работа с национальной командой будет проходить в менее стрессовом режиме, но сам наставник не пожелал расставаться с ежедневной тренерской работой в римском клубе.

После отказа Спаллетти Федерация обратилась к Джампьеро Вентуре, который в итоге и возглавил «скуадру адзурру».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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