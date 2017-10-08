Марко Ройс попал в сферу интересов «Интера»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. За 28-летним немецким полузащитником следит «Интер».

В случае достижения соглашения с немецким клубом «россонери» придется заплатить за Ройса порядка 35 млн евро. Именно в эту сумму игрока оценивает Transfermarkt. Действующий контракт полузащитника со «шмелями» рассчитан до лета 2019 года.

Однако футболист сможет вернуться на поле только в начале 2018 года, так как он получил травму в финальном матче Кубка Германии. Врачи диагностировали у хавбека разрыв задней крестообразной связки колена.

Фото: Global Look Press

Источник: Skysports