Марко Ройс попал в сферу интересов «Интера»

Автор: Юлия Древова 0

Марко Ройс

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. За 28-летним немецким полузащитником следит «Интер».

В случае достижения соглашения с немецким клубом «россонери» придется заплатить за Ройса порядка 35 млн евро. Именно в эту сумму игрока оценивает Transfermarkt. Действующий контракт полузащитника со «шмелями» рассчитан до лета 2019 года.

Однако футболист сможет вернуться на поле только в начале 2018 года, так как он получил травму в финальном матче Кубка Германии. Врачи диагностировали у хавбека разрыв задней крестообразной связки колена.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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