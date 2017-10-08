Арсен Венгер: «Это жизненно важный сезон для Джека Уилшира»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сделал прогноз относительно футбольного будущего полузащитника «канониров» Джека Уилшира. Контракт 25-летнего хавбека заканчивается через год.

«Уилшир постоянно боролся с травмами, никто не стал бы сомневаться в его таланте, в его исключительной способности обыгрывать защитников, но на этом уровне в первую очередь нужно здоровье. Сегодня физические требования настолько высоки, что соответствовать им нелегко.

Я не определился с будущим Уилшира. Если он сможет играть с этого момента и до декабря, то вернётся на свой уровень. Если будут какие-то неудачи, то ему будет трудно. Это жизненно важный сезон, конец его контракта, год чемпионата мира. Многое поставлено на карту», — рассказал Венгер.

Напомним, прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Борнмуте».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal